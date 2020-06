Palermo, spunta un nome nuovo per l'attacco: Daniele Paponi

vedi letture

Il Palermo per rinforzare l'attacco nella prossima stagione guarda a un profilo d'esperienza e di sicuro affidamento in Serie C come Daniele Paponi autore di 33 reti nelle ultime tre stagioni (20 reti alla Juve Stabia, 13 al Piacenza). L'esperto centravanti è attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con il club emiliano e, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, potrebbe ripartire dalla maglia rosanero dei siciliani.