Palermo, tegola Martinelli. Ora urgono rinforzi urgenti in mezzo al campo

Brutte notizie dall’infermieria per il Palermo. Il centrocampista Alessandro Martinelli infatti non è partito per il ritiro di Petralia, ma è volato a Milano per effettuare nuovi esami specialistici per capire l’entità dell’infortunio. Una situazione che rischia di complicare i piani dei rosanero visto che, come riferisce Il Giornale di Sicilia, il calciatore potrebbe anche aver terminato la stagione prima ancora di cominciarla. Il duo Sagramola-Castagnini dovrà così andare alla caccia di almeno un paio di innesti in mezzo al campo visto che al momento c’è il solo Martin a disposizione del tecnico Boscaglia.