Palermo, tegola sulla fascia destra: si fa male Doda. Attesi gli esiti degli esami medici

Tegola sulla fascia destra per il Palermo. Come infatti ha riportato il club mediante una nota ufficiale, Massimiliano Doda, nel corso della seduta d'allenamento di ieri, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e sarà sottoposto nei prossimi giorni a nuove indagini strumentali.

Attesi quindi responsi più chiari circa le sue condizioni, che potrebbero anche far leggermente variare le strategie di mercato del club rosanero, fresco di ritorno in Serie C.