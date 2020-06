Palermo, testa alla serie C: 6 milioni di budget per tentare la scalata

Una neopromossa da 6 milioni di euro. Il Palermo tornerà in serie C con la voglia di tentare subito la nuova scalata: il budget, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato già stanziato. La squadra non verrà stravolta, ma verrà rinforzata per poter rendere competitivi i rosanero anche nella terza serie.