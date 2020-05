Paolo Rossi: "La promozione in B del Vicenza? Sarebbe il coronamento di un’annata splendida"

Ospite delle colonne del Corriere del Veneto, Paolo Rossi, ambasciatore del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’indomani dell’assemblea di Lega Pro svoltasi ieri e che ha chiesto la promozione in B delle tre società prime nei rispettivi gironi, fra le quali anche i biancorossi: “Ora speriamo che il Consiglio federale confermi le decisioni in un momento di incertezza per il calcio in generale. La decisione della Lega Pro di ieri credo fosse annunciata: non c’erano alternative e la B per il Vicenza sarebbe il coronamento di un’annata splendida. Una promozione che tutti, tifosi e sportivi, avremmo voluto festeggiare sul campo ma per come è andata, per la gestione della società, per quanto fatto dai ragazzi e dal tecnico è comunque assolutamente meritata”.