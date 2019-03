© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dai microfoni di Tva Paolo Rossi, storico ex del Vicenza presente ieri al 'Menti' per la festa di compleanno del club biancorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione della formazione di mister Colella: “Si sapeva già dall’inizio che sarebbe stata una stagione di transizione, la società è stata acquistata all’ultimo momento e anche se c’era un minimo di ambizione si sapeva che era difficile pensare di salire subito. In questa stagione abbiamo tutti imparato qualcosa e bisogna trarne le giuste conseguenze, di preparazione a quella che sarà la prossima in cui certamente ci sarà un minimo di ambizione in più.”