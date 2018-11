Pareggio tra Juve Stabia e Casertana. I top e flop della gara

Juve Stabia-Casertana 1-1

Luigi Castaldo

© foto di Giuseppe Scialla

Derby incredibile e animato, che ha visto la Casertana andare in vantaggio con il grande ex Gigi Castaldo nella prima frazione di gioco, grazie ad una bellissima girata al volo. Le vespe la riacciuffano allo scadere grazie ad una punizione magistrale di Calò. Rovente il finale, col contributo dell'incerto Nicoletti e del maxi-recupero. La Juve Stabia sfiora l'impresa con Paponi. Espulsi Pinna e D'Angelo per la Casertana, El Ouazni per la Juve Stabia.

TABELLINO DELLA GARA

Juve Stabia (4-3-3): Branduani 6 ; Vitiello 6, Troest 6, Marzorati 6, Aktaou 5,5 (37'st El Ouazni 4); Mastalli 6, Calò 7, Melara 5,5 (25' st Elia); Carlini 5,5 (19' st Vicente 6), Paponi 5, Canotto 5. A disp.: Venditti, Cotticelli, Schiavi, Ferrazzo, Di Roberto, Castellano, Viola, Dumanic, Mezavilla. All. Caserta 6.

Casertana (4-3-1-2): Russo 6,5; De Marco 6,5, Blondett 6, Pinna 6, Zito 6; D'Angelo 5, Romano 6, Vacca 6 (36' st Ferrara sv); Mancino 7 (28' st Lorenzini sv); Castaldo 6,5, Padovan 6,5 (40' Alfageme sv). A disp: Zivkovic, Ciriello, Floro Flores, Cigliano, Santoro. All. Fontana 6.

Arbitro: Nicoletti di Catanzaro 4

Reti: 30' pt Castaldo, 45' st Calò

Note: espulsi: al 30' st per doppia ammonizione Pinna, al 51' st per reciproche scorrettezze D'Angelo ed El Ouazni. Ammoniti De Marco, Calò, Troest, Blondett, Russo. Recupero: 1'pt, 8'st.

I Top e Flop della gara:

TOP

Calò (Juve Stabia): scrive la storia di questo derby con la punizione magistrale allo scadere, confermandosi grande rivelazione stagionale.

Mancino (Casertana): si conferma nell'insolito ruolo di trequartista, giocate da elemento superiore, sempre in grado di fare la differenza.

FLOP

El Ouazni (Juve Stabia): con la sua mentalità ancora da "dilettante", entra per spaccare il mondo e rimedia invece un cartellino rosso.

D'Angelo (Casertana): deborda nel finale con un'espulsione inutile, fino a quel momento contributo senza luci e con qualche ombra.