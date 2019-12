© foto di Matteo Ferri

Dopo il cambio di proprietà in casa Avellino si guarda già al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eziolino Capuano completandola nei ruoli dove c’è più necessità per conquistare qualcosa più che una semplice salvezza, magari con un posto nei play off. Difficile pensare che siano spese cifre folli a gennaio, ma saranno fatti investimenti in prospettiva con un occhio alla prossima stagione. Secondo Il Mattino le prime mosse saranno quelle di blindare elementi come Parisi e Di Paolantonio che sarebbero i primi passi per pianificare un futuro non più (si spera) incerto.