Pasqua di verdetti nel Girone C. Ternana ad un punto dalla B. Cavese, la D è quasi certa

Dopo il primo tentativo andato a vuoto nello scorso weekend di campionato, la Ternana proverà a regalarsi il pass per la Serie B nel match che precede la Pasqua. Un match, poi, tutt'altro che banale quello che la formazione di Cristiano Lucarelli si trova ad affrontare: al 'Liberati' arriva infatti l'Avellino secondo in classifica e ultimo ostacolo per l'aritmetica promozione in cadetteria. Con quindici punti di vantaggio sui Lupi di Pietro Braglia alle Fere basterà non perdere per centrare il ritorno in Serie B dopo tre anni di lontananza.

Dalla testa alla coda del Girone C della Lega Pro per un altro verdetto che, seppur non matematico, potrebbe risultare quasi impossibile da sovvertire: la discesa in Serie D della Cavese. Sabato i campani andranno a far visita alla Virtus Francavilla, formazione di poco fuori dalla zona playout ma distante ben 18 punti. In caso di nuovo ko per la Cavese, la distanza salirebbe a 21 rendendo praticamente impossibile centrare l'obiettivo del mantenimento della categoria con appena altre cinque gare davanti.