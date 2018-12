Patron Albissola: "Lavoro incredibile di mister Bellucci"

"Il Pisa è una grande squadra, sono sicuro che si inserirà nelle squadre che contano. Noi siamo molto giovani e abbiamo voglia, andiamo a duecento all'ora. Bellucci ha fatto un lavoro incredibile, da quando è arrivato lui la squadra ha un'identità: cominciamo a giocare palla a terra. Abbiamo trovato un equilibrio che prima non avevamo". Gianpiero Colla, patron dell'Albissola, non può che esser soddisfatto dopo il pareggio di Pisa. Come riportato da svsport.it ha aggiunto: "Abbiamo la fortuna di vivere una piazza tranquilla rispetto ad altre. Quello che incassiamo oggi di mutualità lo incassiamo in dieci partite o forse in tutto il campionato: dobbiamo essere obiettivi. Noi come famiglia abbiamo comunque una gestione oculata, conosciamo i nostri limiti, spendiamo ciò che possiamo spendere. Però paghiamo gli stipendi tutti i mesi, paghiamo i contributi, paghiamo i nostri fornitori che è una cosa importantissima: certo che se uno si trova in piazze come Pisa, Novara, Vercelli o come l'Entella di cui siamo ospiti, è chiaro che cambia tutto. Forse dovremo cambiare visione anche noi, ma abbiamo questa fortuna di essere in una piazza che ci permette di lavorare in modo veramente molto sereno".