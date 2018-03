Patron Gavorrano: "Arbitro indegno, caso Arezzo falsa la stagione"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il patron del Gavorrano Luigi Mansi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata dai suoi contro il Pontedera: “Abbiamo assistito ad una partita che non ha visto calcio. Ha visto semplicemente un arbitro che non è degno di calcare i campi di calcio, e che ha lavorato spudoratamente contro il Gavorrano. A questo si unisce anche il comportamento ambiguo della Lega che sta tenendo un atteggiamento completamente strabico nei confronti di squadre che hanno bilanci tali da superare anche il fallimento. La nostra società ha tenuto molto al rispetto del fair play e ha commisurato le forze in campo in funzione del bilancio. E non può essere penalizzata da chi mettendo in campo forze al di sopra delle loro possibliltà ha falsato completamente il campionato. Io mi auguro che questo arbitro, ceh non è degno di calcare i campi di calcio, venga espulso da questo campionato. E mi auguro che nel prosieguo, nei confronti della nostra squadra, ci sia un atteggiamento oggettivo. Fermo restando che ritengo questo campionato completamente falsato".

Di seguito il video e il comunicato diramato dalla società toscana sulla vicenda:

“Conferenza stampa solitara per il patron ing. Luigi Mansi che, infuriato, ha disposto il silenzio stampa a tempo indeterminato per tutti i tesserati. Motivo della decisione la direzione di gara del sig. Guarnieri di Empoli che, con le sue cervellotiche decisioni, ha indispettito i calciatori rossoblù per tutto l'incontro. Lungo sfogo del proprietario della società, che si è lasciato andare, per la prima volta in un ventennio alla guida dei minerari, a dichiarazioni pesantissime nei confronti delle istituzioni federali e degli organi arbitrali. Guarda caso e speriamo davvero che lo sia, l'arbitraggio odierno è arrivato al termine di una settimana che ha visto l'Arezzo vedersi concedere l'esercizio provvisorio dopo che il presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, Gravina, con una decisione che a memoria d'uomo non ha precedenti nella storia del calcio italiano, ha disposto il rinvio di ben tre gare della compagine aretina, senza averne né il potere, né il diritto".