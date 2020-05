Patron Reggiana: "Al momento opportuno, parleremo tra soci per continuità del progetto"

Ancora da chiarire quello che sarà il futuro della Serie C. Ma la Reggiana è pronta, ha già dato il via all'attivazione del protocollo sanitario in attesa di capire quello che sarà il futuro della stagione in corso. Dalle colonne del Corriere dello Sport, il patron granata Romano Amadei ha così parlato: "Stavamo facendo bene e i 6 punti dalla vetta non erano impossibili dal colmare avendo lo scontro diretto col Vicenza in casa. Per il futuro la Reggiana non ha nulla da temere, andiamo verso una situazione grave di gestione per i mancati introiti e qualche sponsor che potrebbe non riuscire a contribuire. Quando sarà il momento, noi soci ci metteremo attorno al tavolo e daremo continuità al progetto".