© foto di Federico Gaetano

Patron Stefano Bandecchi ha preteso che mister Fabio Gallo si desse una mossa: questo il contenuto della sfuriata del numero uno della Ternana dopo il pareggio di domenica contro il Teramo.

Come riferisce Il Messaggero, dopo quelle parole ci sarà un confronto: il tecnico, il Ds Luca Leone, capitan Marino Defendi e il vice Carlo Mammarella sono stati infatti convocati a Roma per un colloquio con lo stesso Bandecchi. Che ha così parlato al quotidiano: "Devono dirmi bene cosa vogliono fare. Se vogliono giocare per vincere il campionato, bene. Ma se intendono lottare per arrivare terzi, quarti o sesti, mi metto l'anima in pace. In Serie C, conta solo vincere. Altrimenti, che arrivi secondo o arrivi nono, fai i playoff, che sappiamo bene come sono difficili. Noi, oggi, siamo nel gruppone a sette punti dalla capolista. Allora, che stiamo a fare manfrine? Quali giustificazioni vogliamo cercare, quando non si vince? Il problema è che tiriamo poco in porta, abbiamo un'organizzazione di gioco palla al piede e segniamo poco, la difesa prende troppi gol. Sentirò dalla loro voce per quale obiettivo vogliono giocare. Vorrei che mister Fabio Gallo mandasse la squadra in campo sempre per vincere".