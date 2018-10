Patron Vicenza: "Abbiamo giocatori fantastici. Giacomelli da 8"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è felicità sul volto del patron del Vicenza Virtus, Renzo Rosso). Queste le sue parole, dopo la vittoria interna contro la Virtus Verona: "È stata una partita vinta meritatamente. Abbiamo dei giocatori fantastici e nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Questo è un campionato difficile con tante squadre equilibrate, ma faremo sicuramente bene. Oggi do un bell'8 a Giacomelli, è stato eccezionale. Ma tutta la squadra ha fatto bene, abbiamo il nostro capitano Bizzotto che è eccezionale che tiene tutti in pista, e dopo c’è Andreoni che ha fatto un partitone. Altafini? E' qui come mio ospite".