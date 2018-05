Pavanel saluta l'Arezzo. Dopo aver compiuto una Mission Impossible

© foto di Valeria Debbia

Per sapere la verità, o quantomeno la sua verità, bisognerà aspettare venerdì quando parlerà in conferenza stampa. Ma intanto una cosa è certa Massimo Pavanel nella prossima stagione non sarà l'allenatore dell'Arezzo dopo una stagione difficile, travagliata, condizionata da fattori extracalcistici in cui il tecnico veneto ha saputo tenere la barra dritta in mezzo alla tempesta e far attraccare in porto, conquistando la salvezza diretta, la squadra toscana. Il ruolo di Pavanel in questa stagione non può di certo passare inosservato perché è sopratutto grazie a lui che l'Arezzo non ha smarrito la strada, non si è fatto prendere da comprensibili, quanto inutili, isterismi. In mezzo a difficoltà che fiaccherebbero un gigante Pavanel è sempre riuscito a tenere tutto (squadra, tifosi, piazza) in equilibrio affinché non crollasse come un castello di carte e anche la Serie C sfuggisse dalle mani.

L'altra cosa certa dopo questo addio è che Pavanel resterà a lungo nei cuori dei tifosi amaranto per quanto fatto in questa stagione, avrà sempre la loro riconoscenza. E forse questo rende ancora più doloroso un addio che solo le parti in causa possono motivare.