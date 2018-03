Pazza giornata in Serie C: quattro allenatori silurati in 24 ore

Giornata pazza in Serie C, dove l'esonero va di moda. Ben quattro gli allenatori "silurati" nella terza serie: a Pisa via Pazienza, a Viterbo saluta Sottili. Sostituiti, rispettivamente, con Petrone e Giannichedda. Cambia tecnico anche il Vicenza, con Lerda che subentra a Zanini. E poi il Santarcangelo: finisce male la nuova avventura di Cavasin. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, direbbe qualcuno.