Pazza idea Pordenone: in serie B con il crowdfunding

Fonte: TuttoC.com

Una raccolta fondi per arrivare in Serie B. A pensarci è il Pordenone, da anni stabilmente nelle zone alte delle classifiche di Serie C. A rivelarlo il Messaggero Veneto che spiega, nei dettagli, l'operazione. Non sarà una raccolta fondi qualunque ma un "equity crowdfunding": si fissa un obiettivo (in questo caso la cadetteria), si stabilisce un target finanziario e si invitano i potenziali acquirenti (di cui almeno due istituzionali), allettati dalla possibilità di condividere i successi della squadra e magari anche ottenere una premialità. Il tutto in maniera completamente legale, dato che tale strumento è concesso dalla legge a tutte le piccole e medie imprese dal 2017.

Diverse e tutte importanti le tappe: prima la perizia sul valore attuale del club per fissare la quota del capitale sociale da assegnare ai sottoscrittori dell'offerta, con una soglia minima a garantire il diritto di voto e la partecipazione alla gestione del club. Se il target non verrà raggiunto le somme investite verranno restituite.

Patron Lovisa, che preferisce svicolare sull'argomento, ha giò incontrato a cena un nutrito gruppo di imprenditori della provincia, spiegando loro il progetto e ottenendo riscontri positivi, secondo il quotidiano friulano. Sognare la B non costa nulla. Arrivarci sì.