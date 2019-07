Pecchia: "Alla Juventus Under 23 porterò la mia esperienza"

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prime parole di Fabio Pecchia da allenatore della Juventus Under 23 al canale televisivo ufficiale del club. Così sulla chiamata e sul suo ritorno in Italia: “Per me è stata una grande emozione, ho accettato volentieri dopo aver lasciato in maniera precipitosa qualche anno fa”.

Pecchia vanta anche un trascorso da calciatore con la maglia bianconera, nella stagione 97/98. Il ricordo più bello? “Forse il gol contro l’Empoli, o forse i complimenti della dirigenza dopo i primi sei mesi, avevano apprezzato la mia professionalità nonostante le difficoltà”.

Sulla nuova avventura alla guida della Seconda Squadra: “L’ho accettata con grande entusiasmo. Ho vissuto questa esperienza indirettamente col Real Madrid, lavorando con Benitez. So che tutto viene vissuto in virtù della prima squadra, con le difficoltà del caso. Cercherò di portare la mia esperienza”.