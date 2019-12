Pelagatti allaccia scarpino al bimbo. Ghirelli: "Gesti belli per la Lega Pro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Vieni qui che non puoi correre con le scarpe slacciate”: una frase semplice ma che assume un significato diverso se è un giocatore a pronunciarla e ad allacciare gli scarpini di un bambino. Il giocatore in questione è Carlo Pelagatti, difensore del Padova, scenario la partita di domenica scorsa Gubbio-Padova: i giocatori entrano in campo accompagnati da ragazzini che indossano le maglie delle due squadre. Uno di loro ha una scarpa slacciata, Pelagatti se ne accorge, glielo fa notare e gliela allaccia. Un gesto tenero, di quelli che rientrano nei valori e nei comportamenti tanto cari alla Lega Pro e al Presidente Francesco Ghirelli che non può che congratularsi: “E’ anche da piccoli gesti come questi che si cambiano le cose e la mentalità”.