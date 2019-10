Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi su presente e futuro: “Imbattibilità cessata? Prima o poi il gol doveva arrivare, ma brucia perché lo abbiamo preso dopo pochi secondi e questo vuol dire che non eravamo concentrati. Migliore difesa? Cerchiamo di dare un contributo di esperienza, ma il 90% è merito della squadra. Non dobbiamo accontentarci e vincerle tutte, se è possibile. - continua Pelagotti – La promozione è l’obiettivo di questa stagione, abbiamo la responsabilità di riportare il Palermo in Serie A, non in C o B, ma in Serie A. Io ho fatto un investimento su me stesso per restare qui il più a lungo possibile e voglio giocare in massima serie con la maglia rosanero, sarebbe un sogno”.