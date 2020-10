Pelagotti: "Voglio vincere il campionato col Palermo. Siamo una squadra molto forte"

vedi letture

Non le manda a dire Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, attraverso i microfoni di Trm. Argomento? Gli obiettivi del club rosanero nella prima stagione fra i Pro dopo il fallimento del 2019: “La società ha sempre detto che il progetto è biennale. Dentro di me, però, voglio vincere il campionato: tutti ci speriamo. Ovviamente, se non ci riusciamo è un altro discorso, ma io entro in campo per vincere tutte le partite Le pressioni quest’anno sono tante, come l’anno scorso che avevamo l’obbligo di vincere il campionato. Nella passata stagione c’era tantissimo entusiasmo, sapevamo di essere più forti di tutti. Quest’anno sappiamo di essere forti, però ci sono squadre altrettanto preparate. Ogni campionato ha una sua storia. Il nostro obiettivo è dar noia al Bari e vincere il campionato. Alla lunga saremo lì. Abbiamo un allenatore di categoria superiore, dirigenti di categoria superiore e siamo forti”