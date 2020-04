Pellegrino: "Corsa per salvare il Catania. Tutti stanno lavorando senza sosta, il tempo stringe"

Maurizio Pellegrino, rappresentante del Comitato per l'acquisizione del Catania, ha parlato ai microfoni di Prima Linea TG per fare del punto della situazione della trattativa per il club etneo: “Siamo arrivati al punto dove tutti i soggetti interessati stanno studiando senza sosta la soluzione migliore Le parti stanno lavorando intensamente e con grande professionalità, spero che si arrivi presto a un conclusione per il bene della società e della città. - continua Pellegrino come riporta Tuttoc.com - In questo momento la corsa è per salvare il Catania e la sua matricola e il tempo non ci è amico, anzi è sempre meno e quindi abbiamo la necessità di studiare la soluzione migliore nel più breve tempo possibile”.