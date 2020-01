Pellizzari corona il sogno: da tifoso a calciatore della Reggiana

© foto di Fabio Sebastiani

Nei giorni scorsi aveva fatto scandalo in casa Ravenna il comportamento del difensore Stefano Pellizzari che durante la sfida di campionato fra i giallorossi e la Reggiana era stato pizzicato - grazie alle storie di Instagram – nella curva granata a tifare per la sua squadra del cuore che però, quel giorno, era anche avversaria della squadra per cui era tesserato. Un comportamento che aveva spinto la società ravennate a rescindere il contratto con il calciatore che ormai era inviso, nonostante il messaggio di scuse, alla piazza.

Ora, per un gioco del destino, il futuro di Pellizzari sembra essere con la maglia della sua Reggiana. Il difensore infatti ha trovato l’accordo e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club emiliano dove continuerà a giocare nella seconda parte della stagione. E questa volta se, da squalificato, andrà a sostenere la Regia in curva nessuno avrà niente da obiettare.