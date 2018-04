Per la rinascita del Modena si profila uno sfida (quasi) in famiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Modena sono iniziate le grandi manovre per la rinascita del club fallito qualche mese or sono. Rinascita che potrebbe vedere come attori, seppur non protagonisti, due presidenti di club professionisti come Maurizio Setti dell'Hellas Verona e Stefano Bonacini del Carpi. L'impegno del primo è già ufficiale nella cordata rappresentata da Gianpiero Samorì che nella giornata di ieri si è presentata alla piazza spiegando di aver pronti 16 milioni di euro da investire nel prossimo triennio per riportare il Modena dove merita, il secondo invece è una possibilità emersa nelle ultime ore come socio della coppia che guida la Rosselli Mutina per formare una terza cordata che sfidi le due già presenti nell'asta fallimentare che avrà luogo a metà aprile.

Una sfida quasi in famiglia visto che Setti e Bonacini sono stati soci per tre anni a Carpi conquistando due promozioni prima dell'addio dell'attuale numero uno gialloblù che è prima entrato nel Bologna e poi acquistato appunto il club scaligero.