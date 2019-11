© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il tecnico Antonino Asta avrebbe declinato l’offerta della Pergolettese. L’ex di Monza e Feralpisalò era stato contattato dal club gialloblù come sostituto dell’esonerato Contini, ma avrebbe detto no a questa possibilità restando in attesa di altre chiamate sempre dalla Serie C.