Pergolettese, centro sportivo chiuso. Ma giocatori liberi di allenarsi all'aperto: la nota

vedi letture

Si entra quest'oggi nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, la fase che, a piccoli passi, darà il via a una ripresa quanto più normale possibile della vita. Il Viminale ha ribadito l'ok del Governo per la ripresa degli allenamenti individuali delle squadre di calcio, ma in merito a ciò, la Pergolettese è stata chiara: attività comunque sospesa, ma giocatori liberi di allenarsi all'esterno delle proprie abitazioni.

Questa la nota del club: "Per i giocatori della rosa dell’U.S. PERGOLETTESE, rimarrà sempre sospesa l’attività al C.S. BERTOLOTTI, ma potranno uscire dalle proprie residenze e svolgere preparazione fisica e motoria all’esterno, osservando tutte le normative sanitarie di salvaguardia per la propria e altrui salute pubblica (indossando le mascherine protettive e mantenendo le distanze di sicurezza). A tal proposito i preparatori atletici, Paolo Lamera ed Emerico Pellegrini, in stretta collaborazione con il Dott. Carmine Poerio e in tecnici Gianni Piacentini e Fiorenzo Albertini, hanno provveduto a inviare a tutti i giocatori un nuovo programma di lavoro, da svolgere individualmente, per riprendere gradualmente l’attività motoria (dopo quelli comunicati per le attività atletiche casalinghe), in attesa delle decisioni che verranno assunte, dopo la videoconferenza del 7 maggio tra tutti i Presidenti della serie C con le massime autorità della Lega Pro e, soprattutto, dopo il Consiglio Federale in programma per venerdì 8 maggio, in cui si dovranno assumere delle decisioni definitive riguardanti la stagione sportiva in corso e per quella prossima".