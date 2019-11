© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Esonerato mister Matteo Contini, la Pergolettese, ancora a secco di vittorie in campionato, è alla ricerca del nuovo allenatore, con una vasta margherita di nomi tra cui il club, stando almeno a quanto riferisce La Provincia di Crema, dovrebbe scegliere.

Chiare le ambizioni dei lombardi, ovvi i "nomi noti" sondati per mantenere la categoria. Si punta tutto sull'esperienza e la conoscenza della Serie C: Antonino Asta, Antonio Filippini, Roberto Cevoli, Mario Petrone, William Viali, Oscar Brevi e Giovanni Colella. Filippini, in particolare, è stato visto in tribuna in tre circostanze ad assistere alle gare dei gialloblu.