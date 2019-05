Pergolettese, per Bortoluz sirene da Novara

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Promosso in Serie C con la Pergolettese, per Elia Bortoluz l'approdo tra i professionisti però potrebbe coincidere anche con un cambio di casacca. Sull'attaccante classe '97, cresciuto nei settori giovanili di Cittadella e Torino, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, si registra l'interesse del Novara. Alla finestra, ma più defilata, anche la Juve Stabia.