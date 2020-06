Pergolettese, si cerca uno stadio per i play out. Il Garilli di Piacenza il candidato numero uno

vedi letture

La Pergolettese dovrà cambiare stadio per affrontare la Pianese nei play out. Secondo quanto riferito da La Provincia di Crema l’impianto di gioco dei gialloblù non sarà disponibile a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso. Due le alternative: il Garilli di Piacenza e il Brianteo di Monza, con il secondo che però potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori in vista della prossima Serie B.