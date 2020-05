Pergreffi e l'addio al Piacenza: "Durante l'anno c'erano già i sentori di un ridimensionamento"

vedi letture

Fra gli addii più dolorosi di questi giorni in casa Piacenza c’è senza dubbio quello dell’oramai ex capitano Antonio Pergreffi. Il giocatore ha raccontato a mente fredda il suo arrivederci alla piazza biancorossa dalle colonne di MagazinePragma.com: “Per me non era una novità, durante l’anno c’erano già stati i sentori di un ridimensionamento per l’anno prossimo. Sulla base della situazione di emergenza dovuta al Covid19, con minori entrate, era inevitabile il taglio dei contratti più costosi”.

Pergreffi, poi, parla della possibile interruzione anticipata del campionato di Serie C: “Il campionato non dovrebbe più ripartire, anche perché mancano le strutture e si dovrebbero investire tante risorse, il gioco non vale la candela. E’ giusto chiudere qui e permettere alle società di programmare la prossima stagione”.