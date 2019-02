Perrulli: "Novara piazza gloriosa. Proviamo a vincere la C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo centrocampista offensivo del Novara Giampietro Perrulli si è presentato in conferenza stampa parlando del suo arrivo nel club piemontese: “Il direttore Ludi mi aveva cercato già in estate e ora è tornato alla carica portandomi in questa piazza gloriosa e importantissima. Conosco bene la Serie C, l’ho vinta tre volte e porto la mia esperienza e il mio carisma per provare a vincerla ancora. - continua Perrulli come riporta TuttoC.com - Ho trovato un gruppo unito e forte, lo dicono i numeri e si possono fare grandi cose. Negli ultimi anni ho giocato sia sulla trequarti che sull'esterno in attacco, quella è la mia posizione migliore. Ho giocato anche da mezzala offensiva quando c'era da recuperare il risultato".