Perso il treno per il primo posto. Pazienza lascia Pisa, dentro Petrone

Rivoluzione in casa Pisa. Nella giornata di ieri è arrivato l'esonero di Michele Pazienza, con la panchina dei toscani che è stata affidata a Mario Petrone. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta di sabato in casa con la Carrarese, ko che arriva dopo un periodo davvero complicato: l'unica nota positiva è stato il successo sul campo della Pistoiese. Poi due pareggi con Piacenza ed Alessandria ed i ko con Gavorrano e Lucchese. Un cammino negativo che di fatto ha allontanato il Pisa dalla vetta. Certo, il club toscano resta in zona playoff, ma ormai la promozione diretta è un discorso chiuso. Adesso arriva Petrone, che dopo la fugace apparizione a Catania, è pronto a tornare in panchina. Un tecnico sicuramente più esperto rispetto a Pazienza: l'obiettivo adesso è tornare in carreggiata ed arrivare più in alto possibile in classifica, per cercare di rendere meno complicato il cammino ai playoff.