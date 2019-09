Perticone al Cittadella. Il saluto alla Salernitana: "Lascio senza rancore"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intercettato telefonicamente da TuttoSalernitana.com, il difensore Romano Perticone ha parlato della sua breve avventura a Salerno e delle aspettative future: “Nessun rancore nei confronti di nessuno, anzi ci tengo a ringraziare il tecnico Ventura che negli ultimi giorni mi ha dato la possibilità di allenarmi con il resto della squadra per migliorare la mia condizione fisica. Auguro il meglio alla Salernitana e lascio un gruppo forte, che quest’anno potrà regalare soddisfazioni alla tifoseria. Purtroppo i ricordi non sono tutti belli, nei miei momenti migliori sono stato costretto a fermarmi per infortunio. Ricordo, in tal senso, soprattutto le trasferte vinte a Palermo e Ascoli. Negli ultimi mesi non sono riuscito a dare il contribuito che volevo, sono cose che possono succedere. Resterà la soddisfazione di aver indossato la fascia di capitano nell’anno del centenario, sono veramente contento che la scelta stavolta sia ricaduta su Francesco Di Tacchio che ha strameritato questo riconoscimento. Ora sposo con entusiasmo il progetto Cittadella, ma avrò sempre una simpatia particolare per la Salernitana”.