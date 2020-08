Perugia, a giorni si decide il futuro: a partire dalla posizione di Oddo

vedi letture

Giorni decisivi in casa Perugia, con il club che deve riorganizzarsi dopo la retrocessione in C. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, quest'oggi patron Massimiliano Santopadre incontrerà il responsabile tecnico Roberto Goretti e il ds Marcello Pizzimenti, con i quale parlerà del futuro della squadra: primo tassello da decidere, quello legato al tecnico. Massimo Oddo ha ancora un anno di contratto, ma non è così scontata la sua conferma.

Da qui si andrà poi alla rosa: probabilmente si va verso la rinuncia ai più esperti e ai prestiti.