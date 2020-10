Perugia, a ottobre respinta un'offerta da 2 milioni per Kouan

Oltre alle sirene dalla Francia il Perugia a ottobre ha dovuto respingere un altro assalto a Cristian Kouan, centrocampista classe ‘99 autore di due reti nelle prime cinque gare di campionato. Come rivela Tuttoc.com infatti il Brescia aveva presentato un’offerta da due milioni di euro (500mila per il prestito e 1,5 per l’obbligo di riscatto con una percentuale del 10-20% sulla rivendita) per il calciatore che però è stata rispedita al mittente. Il Perugia infatti valuta il classe ‘99 quattro milioni di euro.