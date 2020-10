Perugia, avvocati tifosi contro Oddo: esposto alla Procura per il playout contro il Pescara

vedi letture

"Vengo da una brutta esperienza, ma non mi sento molto responsabile della stessa. Finché sono stato a Perugia la squadra era nei playoff, sono tornato che invece era ai playout e poi abbiamo perso per un rigore: negli annali ci sarà scritto che Oddo è retrocesso, ma la retrocessione non la sento mia": parola di mister Massimo Oddo che, nella prima conferenza stampa da allenatore del Pescara, è tornato a parlare della scorsa stagione, quando sedeva sulla panchina del Perugia.

Perugia che, come noto, proprio nel playout contro il Pescara è retrocesso in Serie C.

Retrocessione non gradita - ovviamente dalla piazza - che ha poi crocifisso lo stesso Oddo, accasatosi alla formazione abruzzese 15 giorno dopo quella disgraziata partita. Ancora non digerita dalla tifoseria umbra, che tramite venti avvocati (anch'essi tifosi del Grifo), ha presentato un esposto alla Procura Federale, richiedendo accertamenti circa la condotta di Massimo Oddo nelle partite dello spareggio.

A riferire la notizia è l'edizione on line del Corriere dell'Umbria.