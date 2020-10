Perugia, Caserta: "Preparazione rovinata dal Covid. Ma i ragazzi sono stati bravi"

Dopo la sconfitta contro il Brescia in Coppa Italia Fabio Caserta, allenatore del Perugia, ha parlato così in conferenza stampa: “Per il problema Covid non ci siamo potuti allenare dopo la partita di domenica e quindi è stata rovinata la preparazione per questa gara. Per i ragazzi è stato difficile, ma sono stati molto bravi. - continua Caserta come riporta Calciogrifo.it - Al di là del risultato sono contento della prestazione perché hanno giocato tanti giovani e per tanti era la prima volta insieme. Abbiamo fatto il massimo, più di questo non potevo chiedere”.