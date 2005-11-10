Perugia, Diana e le ambizioni stagionali: "Mi aspetto una posizione buona nei playoff"

Vigilia di gara per il Perugia, che scenderà in campo domani nell'anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, che opporrà il Grifo al Pescara; un Pescara in crisi, ma il tecnico degli umbri Aimo Diana non si fida e predica calma, definendo gli abruzzesi "molto forti e allenati".

Ma, come si legge sul portale perugiatoday.it, il discorso si allarga poi anche al campionato. Il raggruppamento è ora in mano allo Spezia, ma il torneo è ancora chiaramente lungo, e per Diana è presto per tracciare bilanci: "Forse è ancora presto per dire che è tutto in mano allo Spezia, ma ha un margine considerevole. Ci sono un paio di squadre che sulla carta possono ambire a piazzamenti importanti ma non è facile. Noi siamo sopra metà classifica. Potevamo avere qualcosina in più. Mi aspetto una posizione buona nei playoff".

A oggi, comunque, la classifica parla di settimo posto con 16 punti raccolti nella 10 giornate andate. Tanto che anche il tecnico, pur tenendo i piedi per terra, ha detto che "c'è bisogno di equilibrio ma dobbiamo pensare che stiamo facendo cose belle".