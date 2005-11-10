Seconda vittoria consecutiva per il Perugia, che supera per 1-0 il Livorno grazie al calcio di rigore trasformato da Ladinetti. Tre punti preziosi per il Grifone, al termine di una partita combattuta e caratterizzata da poche occasioni da gol. Ai microfoni di Umbria TV, il tecnico Aimo Diana ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi, sottolineando la crescita del collettivo. "Oggi siamo stati squadra vera e diversamente da altre gare non abbiamo commesso errori o disattenzioni di singoli. Essere squadra è per me molto importante e da questo dobbiamo partire e lavorare. Credo che il gruppo stia crescendo ogni giorno e a sprazzi ho visto anche del buon calcio. Abbiamo capito che per ottenere risultati c’è bisogno di correre tanto e metterci sempre il massimo dell’impegno".

Diana soddisfatto della solidità difensiva del Perugia

L'allenatore biancorosso ha evidenziato la capacità della squadra di gestire il vantaggio, concedendo poco alla formazione amaranto e proteggendo il risultato fino al triplice fischio. "Con un po’ di fortuna secondo me potevamo fare anche più gol, però siamo stati comunque bravi a difenderci fino alla fine e abbiamo comunque concesso molto poco ai nostri avversari".

Perugia, Diana indica la strada: "Possiamo migliorare molto nella fase realizzativa"

Nonostante il secondo successo consecutivo, il tecnico del Grifone ha individuato nella precisione dell'ultimo passaggio e nella finalizzazione gli aspetti sui quali concentrare maggiormente il lavoro durante gli allenamenti. "Sulla fase realizzativa possiamo migliorare molto. Abbiamo difficoltà nell’ultimo passaggio perché in area avversaria ci arriviamo bene e molto spesso. Fatichiamo nel realizzare le occasioni che creiamo o nell'eseguire in modo preciso l’ultimo passaggio. Noi come staff in primis dobbiamo capire bene dove e come questa squadra possa migliorare in queste scelte che spesso sono decisive per l'esito della partita".