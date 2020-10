Perugia, Giannitti: "Mercato soddisfacente. Con umiltà e sacrificio riconquisteremo gli applausi”

A margine della vittoria nel posticipo di Serie C in casa dell'Arezzo Marco Giannitti, ds del Perugia, ha analizzato il mercato portato a termine dal Grifo: “E' stato un mercato soddisfacente, questo campionato è fatto di corsa, sacrificio e scontro fisico".

Il dirigente ha poi spiegato anche i motivi della scelta di Fabio Caserta come tecnico per il rilancio del club umbro dopo la clamorosa retrocessione dello scorso anno: "Si tratta di tecnico emergente ed è ok anche come persona. Con umiltà e sacrificio riconquisteremo gli applausi”