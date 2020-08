Perugia, il saluto di Vicario: “Moralmente distrutto. Posso giurarti eterno amore”

Il portiere Guglielmo Vicario ha affidato ai propri profili social il saluto al Perugia al termine di una stagione sfortunata culminata con la retrocessione in Serie C degli umbri: “Grazie. Per l’amore, la passione, la dedizione che ci mettete ogni giorno. L’affetto che mi avete dimostrato mi ha catturato l’anima sin dal primo istante. Moralmente sono distrutto, ancora non posso perdonarmi quanto successo, è una ferita che mai si rimarginerà. - continua il portiere - A te, Grifo, posso solo giurare eterno amore e da tifoso augurarti di ritornare dove meriti di stare. Lassù, in alto, perché là è il tuo posto. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi che ho ricevuto, vi porterò sempre nel mio cuore. Ciao Perugia, ad maiora”.