Perugia, la nota della società: "Ulteriori tamponi. Comunicheremo il reale numero di positivi"

Il Messaggero nell’edizione odierna aveva annunciato la positività al Covid-19 di alcuni tesserati del Perugia spiegando che per questo la squadra aveva fatto slittare la seduta di allenamento che doveva inaugurare il ritiro pre campionato degli umbri. Una notizia che trova riscontri in un comunicato della società apparso in tarda mattinata sul sito: “A seguito di quanto riportato A.C. Perugia Calcio comunica che è in attesa del risultato di ulteriori tamponi effettuati a calciatori e staff tecnico. Successivamente la Società comunicherà il reale numero dei positivi”.

Ora si attende quindi un nuovo comunicato del Grifo che quasi certamente oggi non scenderà in campo per l’allenamento agli ordini del nuovo mister Caserta.