Perugia, Melchiorri: "Qui per vincere. Per questo non sentirete il mio nome nel mercato"

Il centravanti del Perugia Federico Melchiorri in conferenza stampa ha voluto stoppare le voci del mercato sul nascere, anzi anche prima: “I campionati si vincono con i successi e i pareggi, per questo è importante che il risultato arrivato con la Virtus Verona ci abbia permesso di trovare continuità. Dobbiamo guardarci soprattutto da noi stessi perché con la mentalità che abbiamo acquisito dopo Mantova abbiamo dimostrato che tutte le partite possono essere abbordabili o pericolose a seconda dell’approccio. - continua Melchiorri – Essere sceso in Serie Ci non mi ha fatto male perché avevo chiaro fin da subito l’obiettivo e per questo non sentirete il mio nome nel mercato. Sono qui per vincere il campionato”.