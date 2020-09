Perugia, nove positivi al Covid-19. Il club valuta l'annullamento del ritiro di Cascia

Sono nove i positivi al Covid-19 emersi in casa Perugia dopo l'ultimo ciclo di test effettuati dal club umbro per il via alla nuova stagione. Di questi, come riporta il Corriere dello Sport sette sono giocatori e due membri dello staff tecnico. Un sorta di "bollettino di guerra" che ha fatto annullare la prima seduta di allenamento con il nuovo tecnico Fabio Caserta, ma non solo. La dirigenza del Grifo starebbe infatti valutando se rinviare o addirittura annullare la partenza per il ritiro a Cascia fissata per domenica prossima.