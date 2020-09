Perugia, occhi su Sounas della Reggina. Ma dipende da Dragomir

Il Perugia guarda con interesse la situazione di Dimitrios Sounas, jolly di centrocampo in uscita dalla Reggina dopo l’arrivo di Faty. Il club umbro starebbe infatti pensando al greco classe ‘93 per completare il centrocampo, ma prima deve liberare un posto cedendo una mezzala. Il maggiore indiziato, come riporta Calciogrifo.it, sarebbe Vlad Dragomir che piace molto all’estero. Qualora il classe ‘99 non dovesse partire allora sfumerebbe la pista Sounas e il ds Giannitti virerebbe su un play che faccia da vice-Burrai.