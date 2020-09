Perugia, senti Oddo: "Avevo lasciato la squadra ai playoff. Non sento mia la retrocessione"

vedi letture

Riprenderà il campionato di Serie B, e ai nastri di partenza, dopo la retrocessione dell'anno scorso con il Perugia, ci sarà Massimo Oddo che, ironia della sorte, ha fatto ritorno sulla panchina del Pescara, che al playout ha condannato il Grifo alla C. E nel corso della prima conferenza stampa, quella che precede il match contro il ChievoVerona, il tecnico è tornato a parlare dell'esperienza in Umbria: "Vengo da una brutta esperienza, ma non mi sento molto responsabile della stessa. Finché sono stato a Perugia la squadra era nei playoff, sono tornato che invece era ai playout e poi abbiamo perso per un rigore: negli annali ci sarà scritto che Oddo è retrocesso, ma la retrocessione non la sento mia".