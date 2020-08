Perugia, si punta a trattenere Melchiorri e Angella

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Messaggero dell’Umbria il Perugia avrebbe intenzione di ripartire dal difensore Gabriele Angella e dall’attaccante Federico Melchiorri per puntare subito al ritorno in Serie B. I due avrebbero il compito di fare da chioccia ai nuovi, giovani, innesti anche se non sono gli unici reduci dell’ultima stagione a poter restare in biancorosso. Il club infatti vorrebbe riconfermare anche Fulignati, Falasco, Mazzocchi, Nzita e Konate. Rientreranno infine dai prestiti Moscati, Bianchimano e Manconi il cui futuro però è ancora da decifrare.