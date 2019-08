© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara è sempre più vicino a prelevare dalla Juventus il centrocampista Grigoris Kastanos, classe ‘98. Il cipriota nella passata stagione ha collezionato 32 presenze, con tre reti, in Serie C con la maglia dell’under 23 bianconera e ha esordito in Serie A con quella della prima squadra. Il trequartista si trasferirà in Abruzzo in prestito come riporta Sky Sport.