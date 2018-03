Petrone non ha dubbi: "Sono venuto per portare il Pisa in Serie B"

© foto di Federico Gaetano

Buona la prima per Mario Petrone, allenatore del Pisa che all'esordio sulla panchina nerazzurra ha vinto per 4-2 in casa della Giana Erminio. Ecco le sue parole riprese da tuttoc.com: "Sono stati tre giorni di full immersion, i ragazzi sono stati bravi perché hanno cercato di fare quello che abbiamo provato. Il merito di questa vittoria è loro. Una vittoria così, con questo spirito era quello che ci aspettavamo".

Sul finale di stagione.

"Cinque settimane sono poche ma ci dobbiamo provare fino alla fine. Vincere significa stress, non mollare un centimetro, è qualcosa che bisogna fare da prima che inizi il ritiro, farlo a Pisa non è facile. Questo gruppo però mi ha dato la sensazione di potersela giocare fino alla fine".

Sugli obiettivi.

"Io sono venuto per portare il Pisa in Serie B, non faccio confronti. L'unico nostro parametro deve essere la vittoria, non dobbiamo pensare al passato, ma essere positivi e giocare con entusiasmo. La squadra ha potenzialità e voglia di giocarsela, bisogna lavorare per migliorare ma stasera sono arrivati segnali importanti".