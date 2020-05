Piacenza, altro addio in arrivo: Marotta saluta. Accordo per la permanenza di Nicco

Continuano gli addii in casa Piacenza. Dopo Della Latta, Pergreffi, Miles, Cattaneo e Sestu, stando a quanto riportato da SportPiacenza avrebbe detto addio anche ai colori biancorossi Matteo Marotta. Fumata bianca, invece, per Gianluca Nicco che ha trovato un accordo per la società per la sua permanenza.